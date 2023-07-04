Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, atv’de büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Milyoner’de bugün neler oldu?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner, başarılı yarışmacılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Emine Feray Taşdelen ne kadar ödül kazandı?

Ekranların büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Emine Feray Taşdelen iyi performansıyla alkış aldı. Genç yarışmacının başarılı performansı izleyenlerden alkış aldı. Tıp Fakültesi öğrencisi olan Emine Feray Taşdelen, çocukluğundan bu yana kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Emine Feray Taşdelen, Milyoner'de ne kadar ödül kazandı?

Aslen Hataylı olan Emine Feray Taşdelen, 50 bin TL'lik soruya ulaştı. Genç yarışmacının karşı karşıya kaldığı o soru…

Hangi yön adı günümüzde Birleşmiş Milletlere üye olan bir ülkenin Türkçe resmi adında geçmez?

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle atv'de!