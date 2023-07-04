7’den 70’e herkesi ekrana kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle atv ekranına gelmeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen yarışmada başarılı yarışmacı Mustafa Gürel ne kadar ödül kazandı?

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanıyla devam ediyor. Her bölümünde büyük bir heyecana sahne olan Milyoner, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyenlerle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde başarılı bir yarışma çıkarak Mustafa Gürel, ikinci baraj sorusunu da geçerek 50 bin TL'lik soruya ulaştı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu olan başarılı yarışmacı, çok iyi yemek yaptığını ifade etti. Ankara doğumlu olan yarışmacı, eğitim hayatını da baştan sona Ankara'da tamamladığını söyledi. Eşiyle birlikte Sırbistan'da çalıştıklarını belirten başarılı yarışmacı, sonrasında Türkiye'ye döndüklerini ifade etti.

Mustafa Gürel, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı?

Milyoner'de başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, 50 bin TL'lik soruyla karşı karşıya kaldı. İşte yanıtı merakla beklenen o soru;

Türkiye Dışişleri Bakanlığının, "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"ne göre hangi ifade doğru değildir?

Rusya uyruklu olan Rus'tur

Belarus uyruklu olan Belaruslu'dur

Azerbaycan uyruklu olan Azeri'dir

Şili uyruklu olan Şilili'dir

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle atv'de!