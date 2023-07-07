Buse Meral'den ukulele performansı

Pazar aksamlarının yeni galibi ‘Vermem Seni Ellere’nin başrol oyuncusu Buse Meral ukulele çaldı, bu keyifli anları partneri Emre Bey kayda aldı.

atv ekranın başladığı günden itibaren reyting listelerinde birinci olan yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da tüm hızla devam ediyor. Bu hafta ekrana gelecek dördüncü bölüm ise duygusal sahneleriyle şimdiden adından söz ettiriyor. Deniz Seki'nin Aşk isimli şarkısına yer verilen yeni tanıtımda Buse Meral ve Emre Bey'in uyumu ise göz dolduruyor.

Doğallığı ve güzelliği kadar yetenekleriyle de izleyiciyi şaşırtan Buse Meral dizide yer verilen Aşk adlı şarkıyı setten arta kalan zamanlarında hem söyledi hem de ukulelesiyle şarkıya eşlik etti. Yakışıklı partneri Emre Bey ise bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Set dışında da uyum içinde olan dizi oyuncuları Ordu'da diziden arda kalan zamanlarında keyifli zaman geçirmeyi ihmal etmiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşan vermem seni ellere 9 Temmuz Pazar akşamı yeni bölümüyle atv'de.