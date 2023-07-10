Pazar'ın Birincisi "Vermem Seni Ellere"

Yapımını AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 4. bölümüyle

Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

4.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #Aşk etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Dizinin bu haftaki bölümüne Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) romantik dansı damga vururken, sahne arkasında çalan Deniz Seki'nin "Aşk" şarkısı büyük beğeni topladı.

Vermem Seni Ellere 4. bölümü ile reytinglerde %3,03 izlenme oranı ve %11,54 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.