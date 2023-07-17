Üvey Anne 4. Bölüm'de neler oldu? Heyecan dolu bir bölüm...

Yaz ekranının dram yüklü dizisi Üvey Anne'de yine heyecan fırtınası esti. Pazartesi akşamlarına damga vuran Üvey Anne'nin 4. Bölümü'nde neler yaşandı?

atv'nin yaz dizilerinden olan Üvey Anne muhteşem bölümleriyle devam ediyor. Pazartesi akşamlarına damga vuran Üvey Anne'de Serap'ın entrikaları sürüyor. Faruk'un aldığı hediyenin kendisine olduğunu düşünen Serap, gerçeğin ortaya çıkmasıyla şaşkına döndü. Hediyenin İpek'e alındığını öğrenen Serap, sinirlerine hakim olamadı. Faruk'u eve getirmek için gözünü karartan Serap, Ömer üzerinden plan kurdu. Ömer'in alerjisi olduğunu bile bile çam fıstıklı dolma yemesine göz yuman Serap, sonrasında büyük bir pişmanlık yaşadı.

Üvey Anne 4. Bölüm'de yaşananlar, izleyenleri ekrana kilitlerken sevilen dizi soluksuz izlendi. Üvey Anne 5. Bölüm Fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusu da izleyenlerin çokça sorduğu bir soru oldu. Üvey Anne 5. Bölüm Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz atv.com.tr'de olacak.

Üvey Anne yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!