Vermem Seni Ellere heyecanı devam ediyor! Yeni bölümde neler olacak?

atv ekranının yaz ekranına damga vuran dizisi Vermem Seni Ellere izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Zeliş ve Mehmet'in samimi hikayesi, Ordu'nun muhteşem görüntüleriyle birleşiyor. Vermem Seni Ellere 6. Bölüm Fragmanı geldi mi? Fragmanda hangi detaylar yer aldı?

atv'nin Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Vermem Seni Ellere muhteşem bir bölümle ekrana geldi. Büyük bir keyifle izlenen bölümde Hande ve Zeliş aynı yemek masasına oturarak yakınlaştı. Hande hakkında fikirleri değişmeye başlayan Zeliş, bölüm sonunda gerçekleri öğrenmeye çok yaklaştı. Mehmet ve Hande'nin fotoğraflarıyla dolu duvarın önünde duran Zeliş, duvardaki resimleri fark etmedi. Bölüm sonu büyük bir merakla takip edilirken Vermem Seni Ellere 6. Bölüm Fragmanı da izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Mehmet ve Zeliş'in romantizmi...

Mehmet ve Zeliş'in romantik anları yeni bölüm fragmanına da yansırken Mehmet, Hande'nin yeni planını da öğrendi. Dedesiyle konuşmasında "Beni kendine yeniden aşık etmeye çalışacakmış" sözlerini kullanan Mehmet, Hande'nin gerçek planıyla yüzleşti. Yeni bölüm fragmanında da Aslı ve Kıvanç'ın yakınlaşması dikkat çekti.

Büyük bir heyecanla beklenen Vermem Seni Ellere 6. Bölümü ile Pazar 20.00'de atv'de!