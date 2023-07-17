Zeliş; Mehmet'le Hande'nin hayatlarını birleştireceği yerdedir

atv'nin yapımını AKN Film'in yapımcılığını Akın Tpuz'un gerçekleştirdiği dizisi Vermem Seni Ellere'nin dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı.

5. Bölümde neler yaşandı?

Mehmet, restoranda Hande'yi beklerken Zeliş de Mehmet'le buluşacağını zannederek restorana girer. Mehmet, onu son anda fark eder, Kıvanç ve Uğur'dan yardım istedi. Hande'nin Zeliş'e gerçekleri açıklamasını engellemek için akıllarına ilk gelen şey ise bomba ihbarında bulunmak oldu. Hande, Zeliş'e, Mehmet'in nişanlısı olduğunu söylemek üzereyken polisler, restorana baskın yapıp Hande ile Zeliş'i karakola götürdü. Hande ve Zeliş, ne olduğunu anlamadan gözlerini sorguda açtı. Büyük uğraşlar sonucu masumiyetini ispatlayan Hande ve Zeliş, babaları eşliğinde karakoldan çıktı. Mehmet, Zeliş'in başını belaya soktuğu için vicdan azabı içinde kalınca Hande'den bir an önce kurtulması gerektiğini bir kez daha anladı. Hande'den kurtulma planları yaparken Hande çoktan planını yapıp Taşkıran'a yatırımcı olarak geldi. Tüm köylünün bakkal borçlarını silerek tüm köylünün saygısını kazanan Hande, artık Taşkıran'da, Mehmet'in burnunun dibindedir. Zeliş de ilk başlarda Hande'ye temkinli yaklaşsa da o da sonunda Hande'ye güvenmeye başladı. Hande tehdidi büyürken, Mehmet ve Zeliş arasındaki duygusal bağ da gittikçe güçlendi. Zeliş; Mehmet ve Hande'nin önceden tanışıyor olma ihtimalinden şüphelenip Hande'yi takip etmiş, sonunda onun Turgut'un kızı olduğunu öğrenip rahatlamıştı. O gün Turgut'larda yemekteyken Zeliş, bir yakınları için eşya ihtiyacı olduğunu söylediğinde Turgut da kızının, Mehmetle evlendiğinde oturacağı evinin eşyalarını boşalttırmıştı. Zeliş, yakınına eşya götürmek için girdiği ev aslında aşık olduğu adamın, başka bir kadınla yaşamak için tuttuğu evdi. Zeliş, her şeyden habersiz eve girdiğinde; Mehmet ve Hande'nin fotoğraflarının olduğu salona girdi. Zeliş, arkasını dönse deliler gibi aşık olduğu adamın, başka bir kadınla olan fotoğraflarını görecekti. Arkada Mehmet ve Hande'nin birbirlerine aşkla baktıkları fotoğrafları; önde ise tüm hayalleri yıkılmak üzere olan Zeliş… Zeliş, fotoğrafları görecek mi?