Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 400 bin TL değerindeki soru açıldı! Baştan sona keyifli bir yarışma çıkaran başarılı yarışmacı Mahbup Reyhan, 400 bin TL'lik soruyla karşı karşıya kaldı. Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru bir kez daha açılacak mı?

400 bin TL değerindeki soruyu açtıran 19 yaşındaki Milyoner yarışmacısı heyecan dolu anlar yaşattı. Birbirinden zorlu soruları geride bırakarak 11. soruya ulaşan 19 yaşındaki Mahbup Reyhan, 1 milyon TL'lik soruyu açtırabilecek mi?

7'den 70'e milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de bir genç yarışmacı daha fırtına gibi esti. 400 bin TL'lik soruya ulaşan Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Mahbup Reyhan, edebiyat sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Yarışmacıya zor anlar yaşatan 400 bin TL değerindeki sorunun yanıtı ne oldu? Genç yarışmacı soruya yanıt verdi mi? İşte cevabı merakla beklenen o soru...

Hangisi esas olarak aruz ölçüsünün "feilâtün, feilâtün, feilâtün, feilün" kalıbıyla yazılmıştır?

a- Orhun Kitabeleri

b- İstiklal Marşı

c- Dede Korkut Hikayeleri

d- Kutadgu Bilig

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan sürüyor.