Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Finali ne zaman, nerede oynanacak? Süper Kupa maçı hangi kanalda?

2022-2023 sezonunun bitmesiyle birlikte heyecanla beklenen Türkiye Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Final maçı ne zaman, nerede oynanacak? Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan süper kupa finaline dair son dakika bilgileri...

Lig şampiyonu ile kupanın kazanını Türkiye Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. 2022-2023 sezonunda ligi ilk sırada tamamlayan Galatasaray, kupada ipi göğüsleyen Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali atv ekranından canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği bir günde oynanacak karşılaşmanın hangi statta oynanacağı henüz netlik kazanmadı. Dev derbiye dair tüm son dakika gelişmeleri atv.com.tr'de yer alırken gün ve saat bilgisi de TFF'nin resmi açıklamasının ardından futbolseverlerle paylaşılacak.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı 18. Hafta

2023-2024 sezonunda tüm kupalara talip olan iki takımı karşı karşıya getirecek maç, heyecanla beklenirken Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi tamamlandı. Fikstür çekimine göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı ligin 18. Haftası'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray maçı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray Türkiye Süper Kupa Final maçı ile ilgili tüm detaylar çok yakında bu sayfada olacak.