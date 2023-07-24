Bahtiyar Engin'den dalış performansı

Pazar aksamlarının sevilen dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin başarılı oyuncularından Bahtiyar Engin Ordu'da dalış derslerine başladı.

atv ekranın başladığı günden itibaren izleyicinin ilgiyle izlediği dizisi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da tüm hızla devam ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelen Vermem Seni Ellere dizisinin sevilen oyuncusu Bahtiyar Engin, diziden arda kalan zamanlarda Ordu'da dalış yapmaya başladı. İki yıldız dalıcı brövesine sahip olan Engin; "Suyun altında yer çekiminden muaf gibi hissetmek çok güzel bir duygu. Karadeniz sualtı güzellikleriyle adeta keşfedilmeyi bekleyen sürprizli bir yer. Dalış turizmi yeni yeni geliştiği için bu bölge sürprizlere gebe, henüz keşfedilmeyi bekleyen birçok su altı güzelliği mevcut. Bunlardan bir tanesi 5 bin yıllık bir şehir. Dalgasından ve hırçınlığından dolayı maalesef her zaman dalış yapılamıyor. Setten kalan zamanlarda fırsat buldukça dalış yapıyorum. Benim içinde arkeolojik ve tarih anlamda büyüleyici bir yer" diyerek ne kadar keyif aldığını anlattı.

Dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyan Vermem Seni Ellere 29 Temmuz Pazar akşamı yeni bölümüyle atv'de.