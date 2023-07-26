Buse Meral'e doğum günü sürprizi

Pazar akşamlarının sevilen dizisi ‘Vermem Seni Ellere’nin başrol oyuncusu Buse Meral yeni yaşına sette girdi.

atv ekranın başladığı günden itibaren reyting listelerinde birinci olan yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da tüm hızla devam ediyor. Bu hafta ekrana gelecek yedinci bölüm ise eğlenceli sahneleriyle şimdiden adından söz ettiriyor.

Doğallığı ve güzelliği kadar yetenekleriyle de izleyiciyi şaşırtan Buse Meral geçtğimiz günlerde yeni yaşına girdi. Meral'e, ekip arkadaşları sette sürpriz doğum günü yaptı, doğum günü pastasındaki fotoğrafı dikkat çekerken yönetmen Ali Balcı'nın 'Geleceğe hep böyle umutla bakman dileğiyle Zeliş'imiz' yazdırması ise Buse Meral'i duygulandırdı. Yeni yaşı için pastasını üfleyen Meral'i partneri Emre Bey de yalnız bırakmadı. Doğum günü dileklerinin gizli kalmasına inandığını söyleyen güzel oyuncu, "İlk kez bu yıl dileğimi dile getiriyorum. Çocukların, hayvanların ve kadınların zarar görmediği, hayvan ve çocuk haklarının korunduğu bir dünya diledim" dedi. Set dışında da uyum içinde olan dizi oyuncuları Ordu'da diziden arda kalan zamanlarında keyifli zaman geçirmeyi ihmal etmiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşan Vermem Seni Ellere 30 Temmuz Pazar akşamı yeni bölümüyle atv'de.