Şehir ve Bölge Planlama mezunu olan 58 yaşındaki Sevim Filizdoğan yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Başarılı bir yarışma çıkaran Sevim Hanım 100 bin TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?

Dokuzuncu soruyu açtırmayı başaran Sevim Hanım, "Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir?" sorusuyla karşı karşıya kaldı. Joker hakkı kalmayan Sevim Hanım risk alarak soruyu yanıtladı. Ancak yanlış cevap verince 30 bin TL ile yarışmadan ayrılmak durumunda kaldı.

İşte yarışmacının karşı karşıya kaldığı o soru!

Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir?



a- Güneyi

b- Batısı

c- Kuzeyi

d- Doğusu

Doğru Cevap: c şıkkı yani "Kuzeyi"

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranında devam ediyor.