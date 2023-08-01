Serap'ın planları bir bir işliyor

Üvey Anne’nin altıncı bölümünde neler oldu?

Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam 6.bölümüyle izleyici ile buluştu.

Serap, Naz'ı partiden kurtarıp evine götürdü. Faruk kızını almaya geldiğinde Serap ile yakınlaştı ve kendini Serap ile öpüşürken buldu. Tam bu sırada Mete eve girdi ve bu olaya şahit oldu.

Serap'ın evinin yedek anahtarının Mete'de oluşu eskiden Serap ile birlikte olduğunu ortaya çıkardı. Serap Faruk'a bu durumu açıklamak için bir plan yaptı. Asistanı Esra Mete ile birlikte olanın kendisi olduğunu ve Serap ile Mete'nin bir alakası olmadığını Faruk'a anlattı. Böylece Serap bu durumdan sıyrılmış oldu.

Nisan, Naz'ın ısrarlarıyla Cem ile birlikte Serap'a gitti ve eve geri dönmesini teklif etti ancak Serap teklifi kabul etmedi. Nisan Cem'e Serap ve babası arasında bir yakınlaşma hissettiğini söyledi. Cem araba kullanırken bu sözlerin etkisiyle aklı karışınca son anda bir kazadan kurtuldu ancak çıkan tartışmada başından yaralandı.

Faruk, Serap'a aşık olduğu adamın kendisi olup olmadığını sordu ve cevap olarak evet yanıtını aldı.

Efsun için hazırlan özel tasarımın tanıtım gecesinde kimliği belirsiz bir kişi ajansı yakmaya çalıştı. Diğer tarafta ise ekranda Efsun'un görüntülüleri dönerken birden Serap ile Faruk'un öpüşme görüntüsü yansıtıldı. Faruk, ailesi ve tüm dostları şoka girdi. Bunu planlayan tabii ki de Serap'tı.