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ÜVEY ANNE BÖLÜMLER
31 Temmuz 2023, Pazartesi 20:00
Üvey Anne

Üvey Anne 6. Bölüm

Serap'ın hamlesiyle hayatın akışı tümüyle değişir!

Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir. Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir.

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Üvey Anne - 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 6. Bölüm fragmanı Üvey Anne - 2. Fragman
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ÜVEY ANNE DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Üvey Anne - 2. Fragman
31 Temmuz 2023, Pazartesi
6. Bölüm fragmanı Üvey Anne - 2. Fragman
Üvey Anne
31 Temmuz 2023, Pazartesi
6. Bölüm fragmanı Üvey Anne
Üvey Anne - 2. Fragman
24 Temmuz 2023, Pazartesi
5. Bölüm fragmanı Üvey Anne - 2. Fragman
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