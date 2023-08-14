Ateş Kuşları'nın yeni sezon okuma provası gerçekleşti

atv ekranlarına damgasını vuran Ateş Kuşları için heyecanlı bekleyiş sonra eriyor. Yeni bölümler Eylül'de atv'de izleyici ile buluşuyor.

Sezon finalinin ardından nasıl devam edeceği merakla beklenen atv'nin çok konuşulan dizisi Ateş Kuşları'nın 2. sezon okuma provası gerçekleşti. Sevilen oyuncular okuma provasında bir araya geldi.

Yeni sezona iki yeni isim!

Dizinin kadrosuna başarılı oyuncular Bülent Polat ve Emin Gürsoy dahil oldu. Bülent Polat "Feza" karakteriyle, Emin Gürsoy ise "Hacı Hafız" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen ve Yıldız Aşanboğa'nın yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.