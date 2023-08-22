Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da sezon arasının ardından geri dönüyor. Başarılı programcı Esra Erol'un sunumuyla Esra Erol'da 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 16.00'da atv'de!

atv'nin yıllardır izleyenleri ekran başına topladığı gündüz kuşağı yeni sezona hazırlanıyor. Her dönem büyük bir ilgiyle takip edilen Esra Erol'da yeni sezona da iddialı bir başlangıç yapıyor. Yüzlerce aileyi kurtaran, onlarca kadının hayalini gerçekleştiren, kayıpları bulan Esra Erol, yeni sezonda da atv ekranında izleyenleri ile buluşuyor. Esra Erol'da 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 16.00'da canlı yayınla atv ekranına geliyor.

Başarılı programcı Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda her gün hayatın içinden konular gündeme geliyor. Stüdyoya gelen konukların ilginç ama bir o kadar da hayata dair hikayelerini içeren Esra Erol'da sosyal sorumluluk projeleriyle de sezona damga vuracak.

Ekranların en iyi arabulucusu olarak nitelendirilen Esra Erol'un ekrana taşıyacağı özel dosyalar yine ekran başındaki izleyicileri atv'ye kilitleyecek. Çarpıcı olayların gündeme taşınacağı Esra Erol'da 28 Ağustos Pazartesi günü sezonun ilk bölümüyle izleyecisiyle buluşacak.

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!