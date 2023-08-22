Hasret bitiyor

Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar…

Mutfak Bahane

Hafta içi her gün 14.00

Ekranların sevilen programı Mutfak Bahane yeni sezonu ile bomba gibi geri dönüyor. Birçok yenilikle ekrana dönecek olan Mutfak Bahane, sunucusu Derya Taşbaşı ile sezona merhaba diyecek, sezon boyunca yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol ile yalnız değilsiniz!

"Esra Erol'da"

Hafta içi her gün 16.00

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, yalnız değilsiniz demeye devam edecek.

atv'nin çok konuşulan, gündem oluşturan gündüz kuşağı programları 28 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.