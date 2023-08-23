Esra Erol’da Ne Zaman Başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!

Esra Erol Ne Zaman Başlayacak? Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi belli oldu. İşte Esra Erol'da yeni sezon ile ilgili son detaylar...

atv'nin ekranlara damga vuran gündüz kuşağı yeni sezona 'merhaba' diyor. Ekranların sevilen programcısı Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Esra Erol'da yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. 'Esra Erol'da ne zaman başlayacak' sorusu gündüz kuşağı seyircilerinin merak ettiği sorulardan olurken bu soru yanıt buldu.

atv'nin klasik haline gelen ve hafta içi her gün izleyicileri ile buluşan programı Esra Erol'da, 2 Haziran Cuma günü sezon finali vermişti. Her bölümü izleyenleri ekran başına kitleyen Esra Erol'da için yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun cevabı ortaya çıktı.

31 Ağustos 2015 tarihinde başlayan ve yaklaşık 8 sezondur hafta içi her gün atv'de izleyenlerle buluşan Esra Erol'da, geçtiğimiz ay sezon finali yaptı. Yeni sezon yaklaştıkça izleyiciler program tarihinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. İşte, Esra Erol'da yeni sezon tarihi ile ilgili ilk bilgiler...

Esra Erol yeni sezon tarihi

Hafta içi her gün 16.00-19.00 arası Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da, yeni sezonda kaldığı yerden devam edecek. Gündemin içinden ilginç konuları ekrana taşıyan program çarpıcı gerçekleri bir kez daha gün yüzüne çıkaracak. Birbirinden önemli detayların yer alacağı programda her bir hayat hikayesi, izleyenleri atv ekranına kilitleyecek.

Başarılı programcı Esra Erol, dağılmak üzere olan aileleri bir araya getirirken birçok kaybı da canlı yayınlarda buluyor. İzleyecisinin gücünü de arkasına alan Esra Erol, sosyal sorumluluk projeleriyle de birbirinden farklı hayatlara dokunuyor.

Esra Erol'da yeni sezonuyla 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 16.00'da atv'de!