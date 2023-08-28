Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandı

atv’nin Bozdağ Film imzalı, geçtiğimiz sezonun en sevilen yapımlarından “Ateş Kuşları” dizisinin ikinci sezon ikinci tanıtımı da izleyiciyle buluştu.

atv'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve konuşulan dizilerinden 'Ateş Kuşları', bu sezon da heyecan ve sürprizlerle dolu. 2. sezonuyla dizi severlerle buluşmaya hazırlanan 'Ateş Kuşları'nın 22. bölümünden 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtım videosu sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasında girerken yayınlanan tanıtıma Gülayşe ve Barbaros'un hastanede yüzleştiği sahne ve Gülayşe'nin "Hayat sana vurdu. Sen de bana vurdun. Tam da babanın oğlusun!" sözleri damga vurdu.

Yeni sezonda da "Ateş Kuşları'nda heyecan dorukta

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda en çok konuşulan dizi olan Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin ikinci sezonundan ikinci tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen 'Ateş Kuşları' yeni sezonda da çok konuşulacak. Tanıtımda Eyüboğlu ailesinin geçirdiği büyük kaza merakı arttırırken, Gülayşe ve Barbaros'un hastanede yüzleştiği görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.

Yeni oyuncular

'Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı. Yeni sezon çekimlerine iki hafta önce başlayan dizinin tanıtımında diziye bu sezon katılan ünlü oyuncular Emin Gürsoy ve Bülent Polat da yer aldı. Emin Gürsoy 'Hacı Hafız' Bülent Polat 'Dr. Feza' karakterlerine hayat verirken dizinin 2. sezon yayınlanan iki tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Ateş Kuşları' olacağının mesajını verdi.

Yapımı Bozdağ Yapıma, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen ve Yıldız Aşanboğa'nın yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

Merakla beklenen 'Ateş Kuşları' yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.