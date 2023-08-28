ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
HABERLER Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından büyük ilgi

Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından büyük ilgi

GİRİŞ TARİHİ:  28.08.2023, 11:34
Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından büyük ilgi

atv’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban’ın yer aldığı dizinin Karadeniz çekimlerine bölge halkı yoğun ilgi gösteriyor.

Çoğu kadınlardan oluşan oyuncu hayranlar sabahın erken saatlerinde dizi çekimleri yapılan setin önünde toplandı. Oyuncuları yakından görebilmek ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlarla neşeli dakikalar yaşandı. Getirilen ikramları geri çevirmeyen set ekibi Karadeniz'in eşsiz doğasının keyfini yaşıyor.

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle yeni sezonda atv'de.

DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN