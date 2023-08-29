Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı

Ne kadar uslu durursam durayım, düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezon ilk tanıtımı büyük yankı uyandırdı. Sezona Karadeniz'de merhaba diyen ekip, çektiği tanıtımla gönüllere taht kurdu. Atmaca kuşu, Karadenizin eşsiz manzaralı yaylası ve altta duyulan tulum sesiyle tüyleri diken diken eden tanıtım, sosyal medyada hayranları tarafından tam not aldı.

Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın başrolü üstlendiği yapımcılığını KYN Yapımevi yaptığı ve yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ı yeni sezonda Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında