Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol sezona hızlı bir giriş yaptı

Hafta içi her gün atv’de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol’da dün itibariyle sezona başladı.

Sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen Esra Erol'da programı ilk yayınıyla şimdiden birçok mağdura ve kayıplara uzanan el olmaya başladı.

38 yaşındaki Kayıp Kevser Bostan

Evli ve 2 çocuk annesi olan Kevser Bostan 'ı bulmak için anne damat stüdyoya gelip; Esra Erol'dan yardım istedi. Eşim çalışmaya başladıktan sonra değişti diyen eş Kemal Bostan 6 Ağustos'ta ailecek gittiğimiz bir avm gezisinde ufak bir tartışma çıktı aramızda daha sonra eşim oradan gitti ve kendisinden bir daha haber alamadım. Eşimle son zamanlarda sorunlar yaşıyorduk, kendisinin bir başkasıyla görüştüğünü de öğrendim ama can güvenliğinden emin olmak istiyorum bulunmasını istiyorum diyerek yardım istedi.

Kayıp Fadime Uzman

Menderes Bey ve oğlu Baki Konya'dan Esra Erol'da programına katıldılar. Baki Bey, "annem Fadime Uzman babama çok eziyet ediyor. Babamı annemden kurtarmak istiyorum. Annemin başka bir ilişkisi daha var. Ali Gümüş adında biriyle birlikte ve kendisini bana akrabası olarak tanıştırdı. 3 yıldır birlikte olduklarını öğrendim, bu yüzden artık babamı annemden kurtarmak istiyorum." Diyerek Esra Erol'dan anne ve babasının boşanması için yardım istedi.

Hafta içi her gün 16.00

Esra Erol'da bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol ile bulmaya devam edecek.

Sezonun ilk bölümünü izlemek için tıklayın