Esra Erol yeni sezona hızlı başladı

Aynı dakikalarda iki mucize birden yaşandı.

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan olaylar izleyiciye her duyguyu yaşatmayı yine başardı.

29 yaşındaki Mert Çete isimli genç adam, hayatıyla ilgili gerçekleri öğrenmek ve biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'da programına katıldı.

Büyüten annesinin vefatından sonra yıllardır saklanan bir mektup Mert'in elindeki tek bilgisiydi. Mektupta yazan tek isim biyolojik anne Selver'in ismiydi. İşte bu mektupla Esra Erol'un kapısını çalan Mert, tüm gerçeğini bir gün içinde Esra Erol sayesinde öğrendi.



Anne oğul ilk kez canlı yayında kavuştu.

Anne Selver Hanım ve ağabeyi Şaban bey yıllardır öldü bildikleri Mert'i görmek için stüdyoya koşa koşa geldi. Ve işte 29 yıllık bu hasret tam da burada bitti.

68 yaşındaki Yılmaz Kaya, gelini Hatice Kaya'yı bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

13 Ağustos tarihinden beri evli ve 1 çocuk annesi gelini Hatice'den hiçbir haber alamayan Yılmaz amca, Esra Erol'a "Gelinim Hatice'yi yalnızca sen bulabilirsin'' dedi. Canlı yayın sırasında gelen bir ihbar tüm düğümü çözdü. İhbarcının gönderdiği fotoğraftaki kişi Hatice Kaya idi. Fotoğrafı teşhis eden Yılmaz Amca o sırada gözyaşlarına boğularak herkesi ağlattı. Aynı dakikalarda yaşanan bu iki olay nefes aldıkça umut hep var dedirtti.