Burak Berkay Akgül hayatı ve biyografisi! Safir dizisinin Yaman’ı kimdir?

Burak Berkay Akgül hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Safir dizisinde Yaman Gülsoy karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Burak Berkay Akgül kimdir?

atv'nin yeni sezonda Pazartesi akşamlarına damga vurmaya hazırlanan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' muhteşem kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni dizi Safir'de Yaman Gülsoy karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül kimdir? Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül daha önce hangi dizilerde oynadı? Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Safir dizisinin genç yıldızı ile ilgili tüm bilgiler…

Burak Berkay Akgül kimdir, nereli? Hangi üniversite mezunu?

1997 yılından İstanbul'da dünyaya gelen Burak Berkay Akgül, üniversite eğitimini de İstanbul'da aldı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Burak Berkay Akgül, oyunculuk eğitimini Akademi 35.5 Sanat Evi'nde aldı.

Burak Berkay Akgül hangi dizilerde rol aldı?

Safir dizisinde Yaman karakteriyle kamera karşısına geçen Burak Berkay Akgül, ilk oyunculuk deneyimine reklam filmleriyle başladı. Birçok reklam filminde yer alan başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç oyuncu, başarılı deneyimlerin ardından dizilerde de boy göstermeye başladı.

atv'nin sevilen dizilerinden Maria ile Mustafa'da Rüzgar karakteriyle kamera önüne geçen başarılı oyuncu, Destan dizisindeyse Kaya Tegin karakterine can verdi. Özellikle Kaya Tegin karakteriyle akıllara kazının Burak Berkay Akgül, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' dizisindeki rolüyle bir kez daha izleyenlerin dikkatini çekmeye hazırlanıyor.

Burak Berkay Akgül evli mi? Burak Berkan Akgül'ün çocuğu var mı?

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan başarılı oyuncu Burak Berkay Akgül evli değil. 1997 doğumlu oyuncu Burak Berkay Akgül'ün çocuğu yok.

Genç oyuncu sevenleriyle yakın bir iletişim içinde olurken kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Safir dizisi Yaman karakteri kimdir? Yaman Gülsoy kimdir?

Gülsoy ailesinin ortanca oğludur. Küçük yaşta kaybettiği babasını hiç hatırlamıyordur. Annesi Gülfem'in ise en gözde çocuğu abisi Ateş'tir. Yaman kardeşi Okan'la beraber anneleri için hep ikinci planda kalmıştır. Ateş'in o henüz küçük bir çocukken evden ayrılmasıyla aile içindeki dengeyi korumak için dedesi Ömer'in otoritesine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Annesi tarafından göremediği sevgiyi de beraber büyüdüğü Feraye'de bulmuş ve ona çocukluğundan beri aşkla bağlı kalmıştır. Ailesinden sevgi görmemesine rağmen, sevdikleri için her şeyi göze alabilen, heyecanlı, romantik yeri geldiğinde dünyayı karşısına alabilecek biridir. En büyük hayali Feraye ile evlenip bu zamana kadar yaşayamadığı sevgiyi hem kendine hem de kuracağı aileye vermektir.

Burak Berkay Akgül'ün Yaman Gülsoy karakterini canlandırdığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Pazartesi akşamları 20.00'de atv'de!