Esra Erol 30 Ağustos konuşması yaparken gözyaşlarını tutamadı!

atv’de yayınlanan Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı.

Esra Erol, 30 Ağustos konuşmasını yaparken göz yaşlarını tutamadı. Gözyaşlarını tutamayan Erol, konuşmasında şu sözleri ekledi.



"Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılında 30 Ağustos Zafer Bayramının 101.yılını kutluyoruz. Bu ülkede her evde, doğan her çocuk, anne ve babasının adından önce Atatürk'ün adını öğrendiği sürece ülkemiz barışın, sevginin, birlik olmanın en güzel örneği olmaya devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmek bu vatanı, milletimizi, tarihimizi, bayrağımızı sevmek demektir. "Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker" Emanetin yüreğimizde, fikrin aklımızdadır. Bu millet yaşadıkça sizler de yaşayacaksınız.

Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize minnetle, 30 Ağustos Zafer bayramımız yüz kere, bin kere kutlu olsun."

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