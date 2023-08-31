Kardeşlerim'den çok konuşulan tanıtım

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 4. Sezonuna ait ipuçlarının yer aldığı ikinci tanıtım geçtiğimiz akşam ekranlara geldi.

Dizinin heyecan dolu yeni sezona ait ikinci tanıtımı da yayınlanır yayınlanmaz trendlere girdi.

Sete çıktığı andan itibaren nefeslerin tutulduğu dizinin 2. tanıtımı da yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar listesine girdi. Sosyal medyada merak uyandıran tanıtım için yüzlerce yorum geldi.

Ömer gerçekleri öğreniyor!

Ömer'in, abisinin ölümündeki sırrı öğrendikten sonra yaşanacaklar ve bu feci kazanın Asiye ve Doruk'un ilişkisini nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Kardeşlerim yeni sezon da her Cumartesi akşamı atv'de.