Mutfak Bahane üçüncü sezonu ile ekranlara geri döndü

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Büyük sürprizler ile başlayan Mutfak Bahane'de ilk hafta finali herkesi şok etti. Fenomen yarışmacılar ile hafta boyunca ekranda olan Mutfak Bahane'ye Cuma finalinde yaşananlar damga vurdu.

Aksilikler peşini bırakmadı

İddialı yarışmacılardan Özge Ve Burak final günü kadayıf böreklerini yakarak büyük bir şok yaşadı. Bu sezonun sürprizi iki tadım ve puanlamada ilk tadımda yanık yemek ile geçen sezonun şampiyonu Nuriye'nin aynı puanı alması ise büyük tartışma yarattı.

Stüdyoyu terk eden şampiyon gelini eşi zor ikna etti

Aynı kişiye iki kere kaçarak evlenen ve hayatından büyük acılar paylaşan Saffet kayınvalide herkesi ağlattı. Bütün dengeleri değiştirecek olan son tadım da ise Nurcan kendi kayınvalidesinden düşük puan alınca ortalığı ayağa kaldırdı. Haftanın birincisi ve 15 bileziğin sahibi geçen sezonun da şampiyonu olan Nuriye duran çifti oldu. Aynı puanı alan ve eleme potasına giren Dilara ve Nurcan'ın kaderi ise kuraya kaldı. Dilara ve murat çifti yarışmada kalırken Nurcan ve Emirhan çifti programa veda etti.