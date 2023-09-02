Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine bomba transfer!

atv’nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Zengin oyuncu kadrosuna her gün yeni isimlerin katıldığı dizinin son transferi ise İsmail Demirci oldu.

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizi sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu İsmail Demirci, Onbeşli (Cengiz Onbeşli) karakteriyle kadroya dahil oldu. Onbeşli karakterinin Cezayir Türk'le dost mu düşman mı olacağı merak konusu.

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında