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HABERLER Akademik araştırmalarda, hangi hayvanın dişisinin menopoza girdiği ortaya konmuştur?

Akademik araştırmalarda, hangi hayvanın dişisinin menopoza girdiği ortaya konmuştur?

GİRİŞ TARİHİ:  03.09.2023, 23:19 GÜNCELLEME TARİHİ:  04 Eylül 2023 Pazartesi, 00:27
Akademik araştırmalarda, hangi hayvanın dişisinin menopoza girdiği ortaya konmuştur?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç anlar yaşandı. 4 yıllık Biyoloji bölümü mezunu olduğunu ifade eden Rabia Birsen Göğercin, kendi alanından gelen soruyla büyük bir rahatlık yaşadı.

200 bin TL'lik soruda büyük bir şans elde eden genç yarışmacı sorunun cevabını uzun uzun anlatarak izleyenlere bilgi verdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularıyla cevap şıkkını açıklama fırsatı bulan 24 yaşındaki yarışmacı bir anda kafasının karıştığını dile getirdi.

Risk alarak ilk düşündüğü şıkka giden Rabia Birsen Göğercin'in karşı karşıya kaldığı 200 bin TL değerindeki o sorunun şıkları şöyle;

Akademik araştırmalarda, hangi hayvanın dişisinin menopoza girdiği ortaya konmuştur?

A) Katil balina

B) Denizanası

C) Eşek arısı

D) Kaplumbağa

Doğru Cevap: A) Katil balina

Rabia Birsen Göğercin kendi alanından gelen 200 bin TL değerindeki soruya doğru cevabı verdi mi? Milyoner'de büyük heyecan sürüyor.

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