Adım adım milyonluk soruya yürüyen Rabia Birsen Göğercin 400 bin TL’lik soruya doğru cevap verdi mi? İşte Milyoner’de yaşananlar…

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen anlar yaşandı. 400 bin TL'lik soruyla karşı karşıya kalan Rabia Birsen Göğercin'in yaşadığı büyük heyecan izleyenleri duygulandırdı. Kenan İmirzalıoğlu'nun en az yarışmacı kadar heyecanlandığı o anlar büyük ilgi gördü.

Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez kim tarafından okunduğuna dair gelen soru, Milyoner'de zorlu anlara sahne oldu. 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmasına bir adım kalan genç yarışmacı Rabia Birsen Göğercin 400 bin TL'lik soruyu bildi mi?

"İstiklal Marşı"nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?

A) Mustafa Kemal Atatürk

B) Halide Edib Adıvar

C) Mehmet Akif Ersoy

D) Hamdullah Suphi Tanrıöver

Doğru Cevap: D) Hamdullah Suphi Tanrıöver

Heyecan dolu bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananları atv.com.tr'den takip edebilirsiniz.