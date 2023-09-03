Milyoner yarışmacısı Rabia Birsen Göğercin kimdir? 24 yaşındaki yarışmacı enerjisiyle alkış aldı!

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Rabia Birsen Göğercin kimdir?

Ekranların en çok izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de birbirinden iddialı yarışmacılar yer almaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Rabia Birsen Göğercin, hikayesiyle izleyenleri duygulandırdı. Sempatik tarzıyla Kenan İmirzalıoğlu'nun dikkatini çeken genç yarışmacı elini kaybettiği günü dahi gülerek anlatırken enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

"Daha havalı bir kolum oldu"

Aslen Konyalı olan, uzun süredir Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki yarışmacı üniversiteden yeni mezun olduğunu ifade etti. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti. Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti.

Babasının kasap dükkanında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade eden genç yarışmacı, "Artık daha havalı bir kolum oldu" diyerek izleyenleri güldürdü. Biyonik bir kolla hayatına devam eden Rabia Birsen Göğercin, yaşananların ufak bir dalgınlık kaynaklı olduğunu ifade etti.

Yarışma öncesinde çok heyecanlı olduğunu dile getiren Rabi Birsen Göğercin ne kadar ödül kazanacak? Rabia Birsen Göğercin kimdir?