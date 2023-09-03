Kim Milyoner Olmak İster’de 50 bin TL’lik soruya ulaşan 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin’in heyecan dolu anları. “Toplam 81 ili olan Türkiye’nin toplam kaç ilçesi vardır?” sorusunun yanıtı ne oldu?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine heyecan dolu anlara sahne oluyor. Başarılı bir yarışma çıkaran ve enerjisiyle izleyenlerin dikkatini çeken Rabia Birsen Göğercin ne kadar ödül kazanacak?

Heyecan dolu anlarda kurduğu mantıkla 50 bin TL değerindeki sorunun yanıtını bulmaya çalışan Rabia Birsen Göğercin, zor anlar yaşadı. Sorunun yanıtını uzun süre düşünen 24 yaşındaki yarışmacı, sadece heyecanıyla hareket ettiğini dile getirdi.

İşte Milyoner'de 50 bin TL değerindeki soru ve şıklar…

Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır?

A) 466

B) 922

C) 1844

D) 3688

Doğru Cevap: B) 922

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışma heyecanı devam ediyor.