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Ateş Kuşları'nın yeni sezonu Cuma başlıyor

GİRİŞ TARİHİ:  04.09.2023, 20:24 GÜNCELLEME TARİHİ:  04 Eylül 2023 Pazartesi, 20:26
Ateş Kuşları'nın yeni sezonu Cuma başlıyor

atv'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve konuşulan dizilerinden 'Ateş Kuşları', bu sezon da heyecan ve sürprizlerle dolu. 2. sezonuyla Cuma akşamı buluşuyor. Tanıtımlarının büyük ilgiyle izlendiği dizinin yeni sezon ilk bölümü merak konusu oldu sosyal medyada da.

Diziye bu sezon katılan ünlü oyuncular Emin Gürsoy ve Bülent Polat da yer aldı. Emin Gürsoy 'Hacı Hafız' Bülent Polat 'Dr. Feza' karakterlerine hayat verecekler. Yayınlanan tanıtımlarıyla yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Ateş Kuşları' olacağının mesajını verdi.

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