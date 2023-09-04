Gizem Sevim hayatı ve biyografisi! Safir dizisinin Aleyna’sı kimdir?

Gizem Sevim hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Safir dizisinde Aleyna Yılmaz karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Gizem Sevim kimdir?

atv ekranlarında başlayan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İlk tanıtıldığı andan itibaren merakla beklenen dizinin kadrosunda yer alan Gizem Sevim kimdir? Gizem Sevim Safir dizisinde hangi karakterle yer alıyor? İşte Gizem Sevim'e dair tüm detaylar…

Gizem Sevim kimdir, nereli? Gizem Sevim ne mezunu?

1997 yılında Konya'da dünyaya gelen genç oyuncu Gizem Sevim, çeşitli projelerde rol alarak sanat dünyasına adım attı. Harika Uygur Studio – Eylem Yıldız Temel Oyunculuk'ta eğitim gören başarılı oyuncu Safir kadrosuna Aleyna Yılmaz rolüyle dahil oldu.

Gizem Sevim evli mi? Safir dizisi Aleyna karakteri kimdir?

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan Gizem Sevim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Sosyal medyada takipçileriyle yoğun bir etkileşim içinde olan başarılı oyuncunun bekar olduğu biliniyor. 26 yaşındaki oyuncu Gizem Sevim'in çocuğu bulunmuyor.

Safir dizisiyle atv izleyicisiyle buluşan başarılı oyuncu, dizide Aleyna karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Aleyna, 'Cemile'nin biricik kızı, Feraye'nin üvey kardeşi' olarak Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' içinde yer alıyor.

Gizem Sevim'in Aleyna Yılmaz karakterini canlandırdığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Pazartesi akşamları 20.00'de atv'de!