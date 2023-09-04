Nur Yazar hayatı ve biyografisi! Safir dizisinin Cemile’si kimdir?

Nur Yazar hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Safir dizisinde Cemile Yılmaz karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Nur Yazar kimdir?

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturan atv, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' ile birlikte bir kez daha beğeni topladı. Dizinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte Safir oyuncuları da merak konusu oldu. Safir oyuncularında Nur Yazar, dizideki rolüyle ilgi odağı haline geldi. Deneyimli oyuncu Nur Yazar kimdir? Nur Yazar, Safir'de hangi karakteri canlandırıyor?

Nur Yazar kimdir? Nur Yazar nereli, hangi üniversiteden mezun?

Safir dizisinin başarılı oyuncularından Nur Yazar, 7 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul doğumlu oyuncu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Bölümünden mezun oldu. Onlarca projede yer alan Nur Yazar, oyunculuğa 2005 yılında başladı.

İlk olarak atv dizilerinden Aşka Sürgün'de rol alan başarılı oyuncu, ardından Aşk ve Mavi kadrosunda yer aldı. Safir gibi Kapadokya'da çekilen Aşk ve Mavi'de rol alan başarılı oyuncu, Maraşlı'da Hilal karakterini canlandırdı.

Safir dizisi Cemile karakteri kimdir? Cemile Yılmaz kimdir?

Nur Yazar, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' dizisinde Cemile karakterine hayat verecek. Cemile, kızı Aleyna için her şeyi yapabilecek bir karakter olarak dikkat çekiyor.

Başarılı oyuncu Nur Yazar'ın Cemile rolüyle yer alacağı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Pazartesi akşamları 20.00'de atv'de!