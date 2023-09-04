Özge Yağız hayatı ve biyografisi! Safir dizisinin Feraye’si kimdir?

Özge Yağız hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Safir dizisinde Feraye Yılmaz karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Özge Yağız kimdir?

Son dönemlerin popüler yıldızlarından Özge Yağız, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' ile bir kez daha gündeme geldi. Sevilen oyuncu, atv'nin yeni sezona damga vuracak olan dizisi Safir'de hangi karakteri canlandırıyor? Kapadokya'da çekilen Safir dizisinin başrol oyuncularından Özge Yağız kimdir?

Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, ne mezunu?

Özge Yağız, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 26 Eylül 1997'de doğan Özge Yağız, birçok dizide oyunculuk deneyimi yaşadı. Türkiye ve dünyadan çok sayıda hayranı olan başarılı oyuncu Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi'nden mezun oldu. Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Özge Yağız, üniversite yıllarından itibaren sanat dünyasının içinde yer aldı.

Özge Yağız evli mi, çocuğu var mı?

Oyunculuğunun yanı sıra daha önce diyetisyen olarak çalışan Özge Yağız, oyunculuğuyla ve güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan başarılı oyuncu, hayranlarıyla yakın bir iletişim halinde olmaya devam ediyor. Bekar olduğu bilinen Özge Yağız'ın çocuğu bulunmuyor.

Safir dizisi Feraye karakteri kimdir? Feraye Yılmaz kimdir?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' adlı dizide Feraye karakterine hayat veren ünlü oyuncunun hayran kitlesinin daha da artacağı düşünülüyor.

Feraye, Kapadokya'da yaşayan dünyalar güzeli bir kızdır. Güzel Sanatlar Fakültesinde Moda Tasarım bölümü son sınıf öğrencisidir. Babası yörenin ileri gelen ailelerinden Gülsoyların emektarıdır. Feraye çok küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Annesinin kaybından sonra babası hastalanıp tekerlekli sandalyeye mahkum kalınca, evde başlarında bir kadın olsun diye tekrar evlenince, Feraye üvey anne elinde zorbalığa maruz kalır. Bu durum ona kendini korumayı ve tek başına ayakları üzerinde durmasını öğretir. Çalışkan, dürüst, inançlı, aşkın gücüne inanan, sadık biridir. Gülsoy'ların ortanca oğlu Yaman'la çocuklukları beraber geçmiştir. İkisinin de ortak noktası anne sevgisini yaşayamayan çocuklar olmalarıdır. Birbirlerinin ilk arkadaşı ilk ve son aşkı olmuşlardır.

Özge Yağız'ın Feraye olarak izleyicinin karşısına çıktığı Safir, her Pazartesi 20.00'de atv'de!