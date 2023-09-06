Dijitalin birincisi Ağustos ayında da atv

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri, muhteşem programları, benzersiz filmleri izleyicisiyle buluşturan atv, dijitalde de liderliğini sürdürüyor. Dijital yıldızı olan atv, Ağustos ayında da TV kanallarının web ve mobil uygulamaları arasında da birinci sırada yer aldı. Yılın ilk yedi ayı dikkate alındığında rakiplerinden açık ara farkla önde olan atv, Ağustos ayını da önde kapattı.

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Dizi, program ve haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak isteyenlerin tercihi olan atv.com.tr, en güncel içerikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Dizi ve programlardan öne çıkan detaylar, özel görüntüler de atv'nin resmi sitesinde yer alıyor.

Dijitalde gösterdiği performansla yıllardır dikkat çeken atv, hem web sitesi hem de mobil uygulamasıyla atv canlı yayın izleme imkanını sunmaya devam ediyor.

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