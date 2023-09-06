Kardeşlerim yeni sezona Cumartesi 20.00'de başlıyor!

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezon heyecanıyla yine ekrana damga vurmaya hazırlanıyor. Gençlerin hikayeleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen Kardeşlerim her Cumartesi yeni bölümleriyle atv'de!

atv'nin Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kardeşlerim, 4. Sezonu ile yine reyting rekorları kırmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana heyecan dolu sahneleri ve dram yüklü anlarıyla seyircisini ekrana kilitleyen Kardeşlerim, yeni sezonuyla Cumartesi 20.00'de atv'de başlıyor. Kardeşlerim yeni sezonda neler olacak? Ömer hangi sırları öğrenecek?

Kardeşlerim yeni sezon tanıtımıyla en büyük sırların ortaya çıkacağı anlaşılırken fragman dikkatleri üzerine çekti. Ömer'in ağabeyinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendiği anlar yeni sezonda heyecan dozunun ne kadar yüksek olacağını gösterdi.

Eren Ailesi tüm gerçekleri öğrenecek mi?

Ömer'in gerçekleri öğrenmesiyle neler yapacağı merak konusu olurken Asiye'nin de gerçekleri öğrendiği görüldü. Kardeşlerin yeni sezonda atacağı adımlar neler olacak, ortaya çıkan gerçekler okulda neleri değiştirecek?

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim'de yeni sezonun nefes kesmesi beklenirken yayınlanan fragmanlar da izlenme rekoru kırdı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Kardeşlerim 4. Sezon tanıtımları, heyecanın artmasına neden oldu.

Ekranların en etkileyici hikayelerinden biri olan Kardeşlerim, yeni sezonuyla 9 Eylül Cumartesi 20.00'de atv'de başlıyor.