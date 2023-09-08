Barbaros, Eyüpoğlu Ailesi’ni işte böyle kurtardı!

Yeni sezona başlayan ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 22. Bölümüyle nefesleri kesti. Ateş Kuşları’nda Barbaros’un Eyüpoğlu Ailesi’ni yaşanan büyük kazadan kurtarması bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 22. Bölümünde; Gülayşe'nin, babası ve halasıyla beraber bindiği minibüsün frenleri Nazmiye ve Çatal tarafından bozulmuştu. Barbaros, uçurumun kenarında dumanlar çıktığını fark etti ve hiç çekinmeden alevlerin arasına atlayarak Eyüpoğlu Ailesi'ni kurtardı. Barbaros tarafından kurtarılan Gülayşe; ayağa kalkıp durumları kötü olan babasına ve halasına bakmak istedi ancak Barbaros "Kalkma Gülayşe'm" dediğinde Gülayşe kısa bir süre önce nikâh masasında terk edildiği anları hatırlayıp Barbaros'a "Sen, kanın için canımı yaktın! Benim kanım orada ölüyor!" diyerek tepki gösterdi. Ayakta kalmaya daha fazla dayanamayan Gülayşe ve Barbaros bayıldı. Eyüpoğlu Ailesi ve Barbaros, hastaneye kaldırıldı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 22. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.