Oylum'un babası Tarık değil

Güzide, kızı ve torununa sahip çıkmaya çalışırken kendini yeni bir mücadelenin içinde buldu

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak'ın dün akşam ekrana gelen yeni sezonun ilk bölümünde acı gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkarken heyecan dolu gelişmeler yaşandı.

36.Bölümde neler yaşandı?

Behram hayatının en zor kararını vererek doktordan karısının kurtulması için gereğinin yapılmasını istedi. Behram'ın bu kararı Güzide'ye derin bir nefes aldırırken herkes bir yandan da bebeğinin kurtarılması için seferber oldu.

Behram karısını ve çocuğunu kaybetmenin eşiğindeyken sırlarıyla birlikte hastanenin önünde vurularak yoğun bakıma kaldırıldı. Behram'ın vurulmasıyla yıkılan Mualla'ya en büyük destek yeğeni Kahraman'dan geldi. Behram'ın teyzesinin oğlu olan Kahraman, her şeyini bırakarak Behram için İstanbul'a geldi. Dicleli ailesi Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğunu araştırmak için harekete geçti. Şüpheliler arasında Behram'ın adamları tarafından dayak yiyen Tolga ve babası Oltan'ın yanı sıra büyük bir sırrının ortaya dökülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Zeliş de vardı.

Bir türlü Güzide'ye ulaşamayan Sezai, yıllar sonra kızı İpek'in dönüşüyle büyük bir sevinç yaşadı. İpek sonunda babasıyla olan dargınlığına bir son verip yeni bir hayata başlamaya karar verirken ailesinin başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Güzide'ye de rahat vermeye niyeti yoktu.

Tarık, yeğeni Azra'yı karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Ablasının rahatsızlığında yanında olamadığı için vicdan azabı duyan Tarık, Azra'ya evinin kapılarını açtı.

Bebek ve Oylum'un kritik operasyonlarından sonra hayata tutunmasıyla herkes büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Behram'ın yoğun bakımda olması Mualla'nın öfkesinin büyümesine sebep oldu ve torununu da yanına almaya karar verdi.

Oylum'un tedavisi için verilen kanların sonucunda Tarık'ın Oylum'un babası olamayacağı kanaatine varan doktor bu durumu Tarık ve Güzide ile paylaştı. İkili doktorun söyledikleriyle neye uğradıklarını şaşırdı.