Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle yeni sezona merhaba dedi

Gülayşe ve Barbaros'un akıbeti ne olacak?

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 22. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın 22. Bölümünde kaza sonrası Gülayşe ve Barbaros'un yüzleşmesi bölüme damga vurdu. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ateş Kuşları'nın yirmi ikinci bölümünde neler oldu?

Gülayşe'nin, babası ve halasıyla beraber bindiği minibüsün frenleri Nazmiye ve Çatal tarafından bozulmuştu. Barbaros, uçurumun kenarında dumanlar çıktığını fark etti ve hiç çekinmeden alevlerin arasına atlayarak Eyüpoğlu ailesini kurtardı. Barbaros tarafından kurtarılan Gülayşe; ayağa kalkıp durumları kötü olan babasına ve halasına bakmak istedi ancak Barbaros "Kalkma Gülayşe'm" dediğinde Gülayşe kısa bir süre önce nikah masasında terk edildiği anları hatırlayıp Barbaros'a "Sen kanın için canımı yaktın! Benim kanım orada ölüyor!" diyerek tepki gösterdi. Ayakta kalmaya daha fazla dayanamayan Gülayşe ve Barbaros bayıldı. Eyüpoğlu ailesi ve Barbaros, hastaneye kaldırıldı.

Kara, ağabeyi Feza'nın başında olduğundan şüphelendiği çeteyi çökertmek için yüklü bir miktar paraya ihtiyaç duydu ve Eyüpoğlu ailesinin varisi Hüma ile evlenmek istedi. Gülayşe'yi bebekken çöpe attığı video ile tehdit edilen Nazmiye, Kara'nın tek kurtuluş yolu olduğunu düşünüp Kara'yı vasi adayı olarak mahkemeye sundu. Gülayşe, Hacı Hafız'dan aldığı nasihatlar ve Barbaros'un yaptığı destekleyici konuşma sayesinde harekete geçti. Mahkeme, şirketin vasisi olarak Lara Eyüpoğlu'nu atadı. Bu kararı öğrenen Nazmiye ise öfkelenerek şirketi terk etti.