Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 3. Tanıtımı sosyal medyayı salladı.

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kardeşlerim" yeni sezonuna bu akşam başlıyor. Dizinin 3. tanıtımı sosyal medyada hem en çok konuşulanlar hem de en çok izlenenler arasına girdi.

Dizinin son tanıtımı da yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar listesine girerken Doruk'un geçirdiği kaza merak ve beklentiyi daha da arttırdı.

Ömer'in, abisinin ölümü arkasındaki sırrı öğrenirken Doruk'un geçirdiği kaza sonrası yaşanacaklar nefesleri kesti. Kardeşlerim bu akşam atv'de başlıyor.