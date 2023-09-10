Kardeşlerim yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitledi!

Kardeşlerim'de yeni sezon heyecanı başladı. Heyecan dolu yeni sezon ilk bölümde neler oldu?

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Heyecanlı olayların art arda yaşandığı 4. sezonun ilk bölümü sosyal medyada hem en çok konuşulanlar hem de en çok izlenenler arasına girdi. Dizinin dün akşam ekranlara gelen 95.Bölümü'nde #Kardeşlerim etiketi, X Türkiye Trending Topics listesine girdi ve uzun bir süre 1.sıradaki yerini korudu.

Kardeşlerim 95. Bölümde neler yaşandı?

Ömer, abisinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenip herkesten tek tek hesap sorarken Doruk'un ani ölümü herkesi yasa boğdu.

Ömer ve Asiye abilerinin ölümüyle ilgili büyük sırrı öğrendi. Eren kardeşler öğrendikleri bu gerçekle yıkıldı. Doruk ise babasıyla yüzleşirken geçirdiği büyük kazada hayatını kaybetti. Ani ölümü herkesi gözyaşlarına boğdu. Tüm bunlara neden olan Akif ise oğlunun mezarı başında intihara karar verdi. Tetiği çekmeden önce Asiye'nin Doruk'u ziyarete gelişi ikiliyi karşı karşıya getirdi…

Patlayan tabanca ve Asiye'nin tepkisi ile Akif'in de ölüp ölmediği konusunda büyük merak yarattı. Herkesin büyük acılar çekmesine neden olan Akif, kendi hayatına da son mu verdi? Herkesin merak ettiği bu soru ve daha fazlası Kardeşlerim'in 16 Eylül Cumartesi akşamı atv'de yayınlanacak yeni bölümünde.

Kardeşlerim 96. Bölüm Tanıtımı