Kenan İmirzalıoğlu ağladı! Rabia Birsen Göğercin duygulandırdı...

Rabia Birsen Göğercin'in muhteşem enerjisi izleyenleri zaman zaman güldürürken genç kızın kolunu kaybettiği anlara dair detaylar izleyenlerin gözlerini yaşarttı. 1 milyon TL'ye adım adım yürüyen genç yarışmacı yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

Kolunu kıyma makinesine kaptırarak kaybeden Milyoner'in başarılı yarışmacısı Rabia Birsen Göğercin, yaşadığı anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Enerjisiyle izleyenleri güldüren ve yüzlerde tebessüm bırakan genç yarışmacı, bayram günü yaşadığı üzücü olayla herkesi hüzne boğdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Ailesinin yaşadığı acının kendisini daha çok üzdüğünü ifade eden genç yarışmacı, ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu anlattı. Ailesine olan bağlılıyla dikkat çeken genç yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğdu.

Kenan İmirzalıoğlu, Göğercin Ailesi'ne Rabia Birsen'i yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Rabia Birsen Göğercin'in 1 milyon TL için yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster atv'de devam ediyor.