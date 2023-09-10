Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu: Rabia Birsen Göğercin

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Göğercin son soruyu da doğru bilerek 1 milyon TL’nin sahibi oldu. Genç yarışmacı, Milyoner’de ipi göğüslemesinin ardından mutluluğunu izleyicilerle paylaştı.

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni şampiyonu Rabia Birsen Göğercin yarışmanın ardından özel açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan genç şampiyon, "İlk sorudan 11. soruya kadar yarışmak çok zordu" sözlerini kullandı. Final sorusunu görür görmez büyük heyecan yaşadığını ifade eden Rabia Birsen, "Soruyu görünce çok şaşırdım" dedi. Finalde net bir bilgi sorusu görmeyi beklediğini açıklayan yarışmacı, sorunun çok tatlı olduğunu dile getirdi.

"Finalde yarı yarıya joker hakkım olsun isterdim"

Final sorusunda yarı yarıya joker hakkının yanında olmasını istediğini belirten Rabia Birsen Göğercin, "Milan Kundera'yı biliyordum. Kullanmak istememiştim onu ama kullandım" sözlerini kullandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisini sakinleştirdiğini söyleyen Rabia Birsen, başarılı sunucunun tarzının kendisine destek olduğunu anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'e gelirken 'yapamam' duygusunun daha ağır bastığını belirten Rabia Birsen, "İnsan istedikten ve şansı olduktan sonra her şeyi başarabiliyormuş. Kaybetsem üzülürdüm ama hep amacım 1 milyon TL'lik soruyu görmekti. Soruyu gördüğüm için zaten amacıma ulaşmıştım. Bu yüzden çok mutluyum. Bildiğim için de ayrıca mutluyum" dedi.

"Hiçbir pişmanlığım yok"

Yarışmada herhangi bir pişmanlık yaşamadığını dile getiren Rabia Birsen, "Yalnızca Milan Kundera sorusunda jokerimi boşuna kullandım, İnci Küpeli Kız sorusunda da fazla düşündüm. Gereksiz yordum kafamı." diye konuştu.

Tüm Türkiye'nin desteğini arkasına alan genç yarışmacı, insanların kendisine olan desteği karşısında şaşırdığını ifade etti. İzleyen herkese destekleri ve duaları için teşekkür eden Rabia Birsen Göğercin mutluluğunu izleyicilerle paylaştı.