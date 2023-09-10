Kim Milyoner Olmak İster’de son soruyu açtıran yarışmacılar kim? Rabia Birsen ‘milyoner’ olabilecek mi?

Heyecan dolu bölümleriyle yayınlandığı ilk günden bu yana ilgi odağı olan Kim Milyoner Olmak İster, Rabia Birsen Göğercin’in yarışacağı bölümle yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. ‘Rabia Birsen ne kadar ödül kazanacak’ sorusunun yanıtı bu akşam belli olacak.

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor. Her hafta büyük bir heyecana sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez final heyecanı yaşanacak. Rabia Birsen Göğercin Milyoner finalinde soruya doğru cevap verebilecek mi? Heyecanla beklenen yarışmanın sonunda neler yaşanacak? Daha önce Kim Milyoner Olmak İster'de son soruyu doğru cevaplayan oldu mu?

Milyoner'de final sorusunu gören yarışmacılar hangileri?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar sadece bir yarışmacı final sorusuna doğru yanıt verdi. Yarışmanın en yüksek ödül miktarı olan 1 milyon TL'ye son yaklaşan isim Batu Alıcı olurken genç yarışmacı son soruda çekilmeyi tercih etmişti. Batu Alıcı 400 bin TL kazanarak adını Milyoner tarihine yazdırmıştı. 2013 yılında Şeyma Özbin, 2017'de ise Çağdaş İrfan Yıldırım son soruyu görerek Milyoner'de dikkat çeken yarışmacılar olmuştu.

Milyoner'de en yüksek para ödülünü kim kazandı?

1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak hedefine ulaşan Arda Ayten, Milyoner tarihinin en başarılı yarışmacısı oldu. Yarışmanın ardından bir süre Kim Milyoner Olmak İster'de özel bir joker olarak görev alan Arda Ayten, tarzıyla da ilgi odağı olmuştu. 2019 yılında yarışan Arda Ayten, ödül rekortmeni ünvanını elinde tutmayı sürdürüyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Rabia Birsen Göğercin, final sorusunu doğru yanıtlayarak Arda Ayten'in 2019'daki rekoruna ortak olmak istiyor. Rabia Birsen Milyoner'de mutlu sona ulaşabilecek mi?

Büyük bir merakla beklenen "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!