Kim Milyoner Olmak İster’in yeni şampiyonu: Rabia Birsen Göğercin! 1 milyon TL kazandı…

Ekranların sevilen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni şampiyonu Rabia Birsen Göğercin oldu. 24 yaşındaki genç yarışmacı, muhteşem bir performansın sonunda 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur' sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyon TL'nin sahibi oldu. Böylece 12 sorunun tamamına doğru yanıt veren Rabia Birsen Göğercin Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçti. Genç yarışmacı, Arda Ayten'in ardından ikinci kez final sorusunu doğru yanıtlayan isim oldu.

Geçirdiği talihsiz kaza sonucu kolunu kıyma makinesine kaptıran ve kolunu kaybeden Rabia Birsen Göğercin, kazadan bir yıl sonra katıldığı Milyoner'de tarihi bir başarıya imza attı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını art arda yanıtlayan genç yarışmacı, Türkiye'nin illeri ile ilgili soruya doğru yanıt verdi. Heyecan dolu anların yaşandığı Kim Milyoner Olmak İster, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Rabia Birsen Göğercin'in bildiği milyonluk soru neydi?

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

a- Ş

b- V

c- G

d- H

Doğru Cevap: V

İçinde Ş harfi bulunan şehirler; Eskişehir, Gümüşhane, Kırşehir, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Uşak, Şırnak.

İçinde V harfi bulunan şehirler; Van, Artvin, Sivas, Yalova, Nevşehir

İçinde G harfi bulunan şehirler; Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Yozgat, Zonguldak, Bingöl

İçinde H harfi bulunan şehirler; Afyonkarahisar, Eskişehir, Gümüşhane, Ardahan, Nevşehir, Kahramanmaraş, Kütahya, Kırşehir, Hatay, Hakkari

Rabia Birsen Göğercin 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyon TL kazandı!