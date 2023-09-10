Türkiye’de içinde ‘G’ harfi bulunan iller hangileri? Milyoner’de Rabia Birsen’in zor anları…

İsminin içinde 'g' harfi olan şehirler denildiğinde akıllara ilk olarak 'g' harfiyle başlayan iller geliyor. Güney Doğu Anadolu'nun en büyük illerinden olan Gaziantep, fındık üretimiyle bilinen Giresun, Karadeniz illerinden Gümüşhane 'g' harfi ile başlayan iller olarak öne çıkıyor.
Bu üç il haricinde kelime içinde 'g' harfi barındıran diğer şehirler ise şöyle; Zonguldak, Bingöl, Yozgat.
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyon TL'lik sorunun cevabı ne? Rabia Birsen milyonluk soruya hangi cevabı verecek?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen heyecan dolu program atv'de devam ediyor.