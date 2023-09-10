Türkiye’de içinde ‘H’ harfi bulunan iller hangileri? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soru heyecanı!

İsminin içinde 'h' harfi olan şehirler denildiğinde akıllara ilk olarak 'h' harfiyle başlayan iller geliyor. Hatay (Antakya) ve Hakkari şehirleri 'h' harfiyle başlayan şehirlerden.
Bu iller haricinde kelime içinde 'h' harfi barındıran diğer şehirler ise şöyle; Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Ardahan.
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyon TL'lik sorunun cevabı ne? Rabia Birsen milyonluk soruya hangi cevabı verecek?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen heyecan dolu program atv'de devam ediyor.