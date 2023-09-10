Türkiye’de içinde ‘H’ harfi bulunan iller hangileri? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soru heyecanı!

Türkiye’nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster final sorusu heyecanıyla atv’de devam ediyor. Soruları bir bir geride bırakarak final sorusuna ulaşan Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon TL değerindeki büyük ödülün sahibi olabilecek mi? İsminde ‘h’ harfi olan iller hangileri? ‘Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur’ sorusunun cevabı ne olacak?

İsminin içinde 'h' harfi olan şehirler denildiğinde akıllara ilk olarak 'h' harfiyle başlayan iller geliyor. Hatay (Antakya) ve Hakkari şehirleri 'h' harfiyle başlayan şehirlerden.

İçinde 'h' harfi bulunan şehirler neler?

Bu iller haricinde kelime içinde 'h' harfi barındıran diğer şehirler ise şöyle; Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Ardahan.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyon TL'lik sorunun cevabı ne? Rabia Birsen milyonluk soruya hangi cevabı verecek?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen heyecan dolu program atv'de devam ediyor.