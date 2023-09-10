Türkiye’de içinde ‘Ş’ harfi bulunan iller hangileri? Rabia Birsen Göğercin ‘milyoner’ olabilecek mi?

İsminin içinde 'ş' harfi olan şehirler denildiğinde akıllara ilk olarak 'Ş' harfiyle başlayan Şanlıurfa ve Şırnak illeri geliyor. Güney Doğu Anadolu illerinden olan Şanlıurfa, 'Şanlı' unvanını almasıyla birlikte içinde 'ş' harfi olan şehirler arasına giriyor. Doğu Anadolu'da yer alan Şırnak da Türkiye'de ismi 'ş' harfiyle başlayan illerden bir diğeri olarak göz çarpıyor.
Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir gibi içinde şehir kelimesinin yer aldığı illerde de 'ş' harfi bulunuyor. Bunun yanında Gümüşhane, Muş ve Kahramanmaraş illerinin içinde de 'ş' harfi yer alıyor.
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