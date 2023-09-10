Türkiye’de içinde ‘Ş’ harfi bulunan iller hangileri? Rabia Birsen Göğercin ‘milyoner’ olabilecek mi?

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 1 milyon TL değerindeki soru izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Rabia Birsen Göğercin, büyük ödülün sahibi olabilecek mi? İsminde ‘ş’ harfi olan iller hangileri? Rabia Birsen, kendisini milyoner yapabilecek olan ‘Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur’ sorusuna doğru yanıt verebilecek mi?

İsminin içinde 'ş' harfi olan şehirler denildiğinde akıllara ilk olarak 'Ş' harfiyle başlayan Şanlıurfa ve Şırnak illeri geliyor. Güney Doğu Anadolu illerinden olan Şanlıurfa, 'Şanlı' unvanını almasıyla birlikte içinde 'ş' harfi olan şehirler arasına giriyor. Doğu Anadolu'da yer alan Şırnak da Türkiye'de ismi 'ş' harfiyle başlayan illerden bir diğeri olarak göz çarpıyor.

İçinde 'ş' harfi bulunan şehirler neler?

Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir gibi içinde şehir kelimesinin yer aldığı illerde de 'ş' harfi bulunuyor. Bunun yanında Gümüşhane, Muş ve Kahramanmaraş illerinin içinde de 'ş' harfi yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyon TL'lik sorunun cevabı ne? Rabia Birsen milyonluk soruya hangi cevabı verecek?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen heyecan dolu program atv'de devam ediyor.